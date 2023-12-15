نجم الزمالك السابق: إمام عاشور أفضل للأهلي من أفشة بمباراة اتحاد جدة

أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن إمام عاشور، لاعب الأهلي سيفيد الفريق بشكل أكبر من محمد مجدي أفشة، خلال مباراة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.



وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "إذا كنت مدربًا للنادي الأهلي في مباراة اتحاد جدة سأدفع بأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور في خط الوسط".



وأضاف: "في خط هجوم الأهلي سأدفع بالثلاثي حسين الشحات ومحمود عبد المنعم كهربا وبيرسي تاو".



وتابع: "إمام عاشور أفضل للأهلي في مباراة اتحاد جدة من محمد مجدي أفشة.. فنجولو كانتي وفابينيو يضغطان بقوة، ويحتاج الأهلي للاعب مهاري يخرج بالكرة".



وأتم طارق السيد تصريحاته قائلًا: "محمد مجدي أفشة قد يكون حلًا جيدًا في الشوط الثاني، حال احتياج الأهلي له، حسب النتيجة".