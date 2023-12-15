عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التحطيب |حكاية أشهر تراث شعبي تناقلته الأجيال بالأقصر ... فيديو

صدى البلد

“ لعبة التحطيب ” من أهم الألعاب الشعبية المنتشرة فى صعيد مصر فهى فن المبارزة بالعصي حيث تقام فى مباراة ودية بعصاة  يلوحان بها في حركات استعراضية على أنغام المزمار البلدى وسط العديد من المشجعين .

ففى محافظة الأقصر  تميزت لعبة التحطيب فى جميع مناسباتها ، وقد نجحت مصر في تسجيلها ضمن قائمة التراث الثقافي اللامادى بمنظمة اليونسكو، وذلك لتناقلها من جيل إلى جيل بدءا من عصر الفراعنة وحتى الآن.

 

رئيس قطاع المعاهد وأمين البحوث الإسلامية يجريان جولة بمعاهد الأقصر

أمين البحوث الإسلامية مع وعاظ الأقصر: المقاهي الثقافية لاقت نجاحا كبيرا.. صور

وعن اصول لعبة التحطيب يقول الدكتور مؤمن سعد، مدير البحث العلمي بمعبد الكرنك بالأقصر، إن التحطيب الرياضة الشعبية الأولى في صعيد مصر،  فهى رياضة ذات أصول مصرية قديمة، حيث انتشرت مناظر التحطيب في جدران المقابر والمعابد، ومنها مناظر للتحطيب باستخدام عصا واحدة مسجلة على قطعة أوستراكا عثر عليها بدير المدينة، وهناك أيضا منظر للتحطيب باستخدام عصا ودرع مسجل بمقبرة "خرو اف وكذا مقبرة آمون مس بالبر الغربي".

ويضيف مدير البحث العلمي بمعبد الكرنك ، انه لم يقتصر التحطيب على الأسر الحديثة الوسطى حيث وجدت مناظر في معبد مدينة هابو، في الأسرة العشرين في 1152 - 1183 ق م، تصور مجموعة من الجنود وهم يتبارزون بالعصا، ويوجد من عهد الملك إخناتون الشهير منظر للتحطيب بمعابد الكرنك مسجل على كتلة من الحجر الرملي بالمتحف المفتوح تمثل شخصين يقومان بالتحطيب".

 

ومن جانبه كشف الدكتور «نزيه سليمان» الباحث الأثري،  أن المصريين القدماء صوروا هذه الرياضة على جدران معابدهم وكانوا يهتمون بتعليمها للجنود إذ كان التحطيب أساسا للتدريب على الأسلحة، حيث كان يعتبر التحطيب في مصر القديمة طقسا من الطقوس المنتظمة التي تؤدى في الأعياد الدينية والاحتفالات الشعبية والأفراح وأوقات السمر واللهو، وكانت الفتيات يقمن بعزف الموسيقى أثناء قيام الرجال بالتحطيب وهو أمر متوارث في كثير من مناطق مصر حتى الآن، خاصة في الصعيد.

واشار  “ نزيه”  ان العصا التي كانت تستخدم في التحطيب خلال العصور القديمة، كانت تصنع من أغصان البردي ثم تطورت لتصنع من أنواع مختلفة من الأخشاب، وكان لا يسمح لأحد بلعب التحطيب قبل أن يتعلم جميع قواعدها وأصولها، وفقا لتاريخ عصا التحطيب على حد قول الخبير الأثري.

الأقصر الألعاب الشعبية استعراضية التحطيب التراث الثقافي المزمار البلدي المقاهي الثقافية حركات استعراضية محافظة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

محدش يقف حِداد على أرواحهم| طلب مثير من محمود حميدة بشأن شهداء غزة

بعد احتساب ضربة جزاء..خالد الغندور يفتح النار على حكم مباراة الزمالك والمصري

أول تعليق من خالد الغندور بعد فوز المصري البورسعيدي على الزمالك

السنوار على رأسهم..إسرائيل تعلن مكافأة مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن قادة حماس

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي يقترب من نادي الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

500 مليون دولار من البنك الدولي لتوسيع برنامج تكافل وكرامة

أفضل الهواتف الرائدة في 2023

ترشيحاتنا

إسرائيل : مجلس الحرب قرر عدم شن عمل عسكري ضد الحوثيين حاليا

تسبيحة الفرج للهموم وسداد الديون .. واظب عليها ليلة الجمعة

يواجهون 16 فريقا من دوري الأبطال..تعرف على المتأهلين في بطولة الدوري الأوروبي

شوبير يفجر مفاجأة بشأن موديست قبل لقاء اتحاد جدة بكأس العالم للأندية

تاج الدين: 177 مصنع أدوية في مصر لتلبية احتياجات الرعاية الصحية

عودة صلاح محسن .. البطاوي يكشف الأخطاء التحكيمية للسيد منير  | فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش العلاقة الضمان.. شاهد رضوى الشربيني بأحدث ظهور لها

شاهد إطلالة شمس الكويتية رفقة زوجها العايض.. صور

فوائد كبدة الدجاج الصحية.. تحمي من تشوهات الأجنة وأخطر الأمراض

أستاذ أمراض صدرية يكشف حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال

فيديو

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

أنت بدأتها غلط.. ياسمين عبد العزيز تحرج مراسلا بسبب سؤاله عن النونو

بحضور رئيس الوزراء.. عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم|صور وفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ