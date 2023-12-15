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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أمريكي: أيام يحيى السنوار باتت معدودة

أرشيفية
أرشيفية

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن مسؤول أمريكي قوله إن أيام قائد حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، يحيي السنوار، "باتت معدودة".

وأضاف المسؤول أن "السنوار يداه ملطخة بدماء الأمريكيين وأيامه معدودة".

وقال المسؤول إن "إغراق الأنفاق في قطاع غزة بماء البحر من الأفكار التي طرحتها إسرائيل لكن ما نشر بشأن الإطار الزمني للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة غير دقيق".

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وتابع: "نرى دورا لقوات الأمن الفلسطينية في غزة بعد انتهاء الحرب وانتقال الحرب إلى عمليات أقل حدة لن يسمح لحماس بإيجاد ملاذ آمن في غزة، فإن الانتقال إلى عمليات عسكرية محدودة النطاق قرار إسرائيلي يتوقف على الظروف الميدانية".

وزعم المسؤول الأمريكي أن "الهدنة الإنسانية انهارت بسبب قرار حماس إعادة تصنيف جميع النساء المحتجزات لديها كجنديات".

 

 

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