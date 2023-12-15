نجم الزمالك السابق : الفريق يحتاج عودة أحمد فتوح

أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الأبيض يحتاج لعودة أحمد فتوح، لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة.



وقال طارق السيد في تصريحات لبرنامج الريمونتادا على قناة المحور: "نتائج معتمد جمال رائعة مع الزمالك، نتائج إيجابية باستثناء مباراة المصري".



وأضاف: "جماهير الزمالك غير سعيدة، الزمالك تلقى 3 هزائم في 8 مباريات بالدوري العام، وهذا كم كبير".



وتابع: "الزمالك في الفترة المقبلة يحتاج لأحمد فتوح، جودة لاعبي الزمالك حاليًا لا يستطيع إيجاد الحلول للفريق.. الزمالك يحتاج للصفقات، وأبرز صفقة هي عودة أحمد فتوح".



وأكمل: "بعيدًا عن فنيات وإمكانيات أي مدرب، الزمالك لديه 3 أو 4 لاعبين فقط يستطعيون إيجاد الحلول.. في المواسم السابقة كان هناك إمام عاشور بنصف فريق وأشرف بن شرقي بنصف فريق".



وأتم طارق السيد تصريحاته قائلًا: "دكة الزمالك ليس بها حلول، ولا تستطيع تقديم كرة القدم التي يريدها الفريق.. وهناك علامة استفهام على الأهلي والزمالك في جودة لاعبيهم الأجانب".