كأس العالم للأندية .. شوبير يكشف خطة كولر لإيقاف كريم بنزيما| شاهد

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن خطة الأهلي لمواجهة اتحاد جدة السعودي في المواجهة المرقبة بين الفريقين مساء اليوم على ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

وقال شوبير خلال برنامج «مع شوبير» المذاع على قناة اون تايم سبورتس:" كريم بنزيما الأخطر وكانت هناك تعليمات من كولر لمحمد عبد المنعم يراقب بنزيما ولكنها مراقبة صعبة وسيكون مسئول عنه في الكرات العرضية وأقرب ما يكون مراقبة رجل لرجل، والأهلي مش بيلعب بيها في معظم الاوقات لكن في بعض الاوقات يلجأ لها، وانا أثق أن محمد عبد المنعم قدها ويقدر إن يؤدي الدور ده على اكمل وجه.

<p lang="ar" dir="rtl">خطة كولر لإيقاف بنزيمة ومفاجأة موديست تقلب الموازين ... شوبير ينفرد بتفاصيل حصرية من داخل معسكر الأهلي🦅👇<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_ONTime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ملعب_ONTime</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/05i0zhozMa">pic.twitter.com/05i0zhozMa</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1735432885878841788?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">خطة كولر لإيقاف بنزيمة ومفاجأة موديست تقلب الموازين ... شوبير ينفرد بتفاصيل حصرية من داخل معسكر الأهلي🦅👇<a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D9%84%D8%B9%D8%A8_ONTime?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ملعب_ONTime</a> <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/05i0zhozMa">pic.twitter.com/05i0zhozMa</a></p>— OnTime Sports (@ONTimeSports) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/ONTimeSports/status/1735432885878841788?ref_src=twsrc%5Etfw">December 14, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

تفقد لاعبي الأهلي لملعب الجوهرة

وكان قد تفقد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ملعب الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، والذي سيحتضن لقاء الأهلي واتحاد جدة السعودي مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقامة حاليًّا في المملكة العربية السعودية.

وكان الفريق أدى مرانه الختامي مساء اليوم الخميس على ملعب التدريب 3 بمدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لمباراة اتحاد جدة.

وعقب المران توجه لاعبو الفريق إلى استاد الجوهرة، الذي ستقام عليه مباراة الأهلي واتحاد جدة، لمدة 30 دقيقة.

وتستضيف المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم للأندية، والتي انطلقت مساء يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى يوم 22 ديسمبر الجاري.