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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عودة صلاح محسن .. البطاوي يكشف الأخطاء التحكيمية للسيد منير  | فيديو

صدى البلد

كشف معتز البطاوي المدير الرياضي لسيراميكا كليوباترا عن الظلم الواقع على فريق الكرة من الموسم الماضي والحالي مما أدى إلى تأخره في ترتيب جدول المسابقة

 

وقال البطاوي في تصريحات لبرنامج الهدف مع الإعلامي إبراهيم عبد الجواد على قناة أون تايم سبورتس إن حكم الساحة السيد منير الذي ادار مباراة الفريق امام مودرن فيوتشر مساء الخميس تغاضى عن ركلتين جزاء صحيحتين ، لافتا ان الحكم نفسه ألغى لسيراميكا كليوباترا الموسم الماضي هدف صحيح امام انبي ترتب عليه ايقافه حتى نهاية الموسم

 

واضاف معتز البطاوي ان واقعة ثانية في الموسم الحالي تم ايقاف السيد منير على اثرها وهي قراراته الخاطئة في مباراة المقاولون العرب وزد ليعود من جديد في مباراة سيراميكا كليوباترا ليواصل اخطائه المعتادة دون متابعة او حساب من لجنة الحكام

 

واشار المدير الرياضي لسيراميكا كليوباترا إلى ان كرة القدم اصبحت صناعة ويجب ان تكون معاييرها سليمة ، فعندما يتسبب التحكيم في فقدان الفريق من 8 لـ 10 نقاط من بداية الموسم فأين المعايير ؟

 

واختتم البطاوي تصريحاته بتعليقه على عودة صلاح محسن لاعب الاهلي للفريق مرة اخرى ، قائلا هو لاعب ممتاز وقدم اداء مميز مع الفريق الموسم الماضي وقرار عودته يعود لرؤية المدير الفني ، اما عن محمد شكري الظهير الأيسر للفريق اكد ان لا يمكن التفريط فيه لانه من الركائز الأساسية للفريق

 

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