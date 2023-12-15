صحيفة أمريكية: إدارة بايدن تجمع المعلومات عن انتهاكات إسرائيل لـ"قوانين الحرب" بغزة

أكدت صحيفة "بوليتيكو" الأمريكية أن إدارة الرئيس جو بايدن تعكف على جمع معلومات تفصيلية عن سلوك الإسرائيليين في قطاع غزة بالشكل الذي يتيح لها استخلاص الاستنتاجات لانتهاكات "قوانين الحرب" التي دعت لوقفها مرارا وتكرارا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر: "على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين يقولون إنهم لا يصدرون أحكاما في الوقت الفعلي حول ما إذا كانت إسرائيل تنتهك قوانين الحرب، إلّا أن الولايات المتحدة قامت بالفعل بجمع معلومات استخباراتية مفصلة قد تسمح بمثل هذه التقييمات".

وبحسب "بوليتيكو"، قامت المخابرات الأمريكية بجمع معلومات مفصلة حول تصرفات إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية منذ بداية تصعيد الصراع في 7 أكتوبر.

من جانب آخر، قال بايدن إنه يريد من إسرائيل التركيز على إنقاذ أرواح المدنيين، وذلك عند سؤاله، الخميس، هما إذا كان يريد من إسرائيل تقليص نطاق هجومها على غزة بحلول نهاية هذا العام.

وقال بايدن رداً على سؤال من صحفي: "أريدهم أن يركزوا على كيفية إنقاذ أرواح المدنيين، لا أن يتوقفوا عن ملاحقة حماس، لكن بأن يكونوا أكثر حذراً".

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المرحلة الحالية للحرب في غزة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.

كما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن مسؤولين أمريكيين كبار قولهم، الخميس، إن بايدن يريد من إسرائيل إنهاء عمليتها البرية الواسعة في قطاع غزة في غضون ثلاثة أسابيع أو أكثر قليلاً.

وذكر المسؤولون الأمريكيون، الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن إدارة بايدن أبلغت الحكومة الإسرائيلية بضرورة إنهاء عمليتها البرية الواسعة في هذا الإطار الزمني، والانتقال إلى مرحلة "أكثر تحديداً للأهداف" في حربها ضد حماس.