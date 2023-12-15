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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بحثوا عنها لـ أشهر.. قصة حبة طماطم أثارت جدل وكالة ناسا

طماطم ناسا
طماطم ناسا

أثارت حبة طماطم، الجدل خلال الأشهر الماضية، حيث كانت وكالة ناسا للفضاء مشغولة بالبحث عن حبة طماطم زُرعت في الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية (ISS).

وألقى طاقم وكالة ناسا، اللوم على رائد الفضاء فرانك روبير بسبب فقدانها.. فما القصة؟

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حبة طماطم "ناسا"

تم زراعة الطماطم كجزء من تجربة زراعة السلطة التي أجرتها وكالة ناسا، حيث تُحاول تربية مجموعة من النباتات على متن محطة الفضاء الدولية باستخدام الإضاءة الاصطناعية اللون الأرجواني.

بدأت القصة في مارس الماضي، عندما حان موعد حصاد المحصول الذي تم زراعته، حيث تلقى كل فرد من أفراد الطاقم عينة من المحصول في كيس بلاستيكي.

وفي وقت لاحق، طلب من أفراد الطاقم عدم تناول الفاكهة بسبب وجود مخاوف من التلوث الفطري المحتمل، وفقًا لما نُشِرَ على موقع "ناسا" وفي صحيفة "تلغراف" البريطانية.

ومع ذلك، عندما ترك فرانك حبته من الطماطم تطفو عن طريق الخطأ، اتُهِمَ زملاؤه بأنه أكلها، وأصبحت قصتها حديث رواد الفضاء ومصدر تسلية لهم على مدار الأشهر.

أين ذهبت حبة الطماطم؟

توجهت أصابع الاتهام نحو رائد الفضاء روبيو فيما يتعلق بحادثة الطماط، حيث أكد روبيو، الذي شارك في التجربة الزراعية، أنه فقد حصته من الطماطم قبل أن يتمكن من تذوقها، ما أثار شكوك أفراد الطاقم الآخرين واتهموه بأنه قد تناولها واستهزئوا به.

ومع ذلك، أعلن الطاقم يوم الأربعاء الماضي خلال احتفاله بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس محطة الفضاء الدولية في بث مباشر، أن اتهام فرانك لفترة طويلة بتناول الطماطم كان غير صحيح، حيث تم العثور عليها.

لم يتم الكشف عن مكان اكتشاف الطماطم، حيث لم تحدد رائدة الفضاء ياسمين مقبلي، التي أعلنت عن الحادثة، المكان الذي تم العثور فيه على حبة الطماطم الصغيرة في المحطة الفضائية أو أي تفاصيل إضافية حول ذلك.

رحلة روبيو الفضائية

الجدير بالذكر أنه كان من المفترض أن تستمر رحلة روبيو الفضائية التي حطمت الأرقام القياسية لمدة ستة أشهر، لكن تسرب سائل التبريد من الكبسولة التي كان من المفترض أن يعود فيها أدى إلى تمديد إقامته لمدة ستة أشهر أخرى.

وعاد إلى الأرض في 27 سبتمبر الماضي، وهبط في كازاخستان على متن مركبة فضائية بديلة.

ومن المأمول أن الفواكه والخضروات المزروعة في الفضاء قد تكمل يوماً ما النظام الغذائي الصارم الذي يلتزم به رواد الفضاء، والذي يعتمد بشكل حصري تقريباً على الأطعمة المعاد ترطيبها.

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