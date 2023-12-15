عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الفلسطينية تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الفترة المقبلة

صدى البلد

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية في تقريرها عن طقس ، اليوم الجمعة ، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، وارتفاع موج البحر خفيف، كما أنه سيكون طقس مساء اليوم غائما جزئيا الى صاف وباردا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد الفلسطينية إن طقس يوم غد السبت غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف  ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد أن طقس الإثنين غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ارتفاع الموج أرصاد الجوية الأرصاد الجوية الفلسطينية الأرصاد الفلسطينية الأرصاد الجوية أ دائرة الأرصاد الجوية درجات الحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تحرك صادم في سعر الذهب خلال ساعات وعيار 21 الآن مفاجأة

انهيار مفاجئ لسعر الدولار لأول مرة منذ شهور عالميًا.. وهذا ثمنه الآن بالبنوك

تفاصيل مثيرة في محاولة قتـ ل زوجة الراحل وائل الإبراشي

اظبطها الآن|تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واتحاد جدة في كأس العالم للأندية

بكري: حكومة جديدة برئاسة "شخصية ثقيلة" عقب أداء الرئيس المنتخب لليمين الدستورية

أيمن بهجت قمر يعلن وفاة الفنان عادل أنور: ذكرياتي مرتبطة بيه

ظاهرة جوية مؤثرة.. الأرصاد تحذر سكان القاهرة وعددا من المحافظات لهذا السبب

البطانة أزمة المهرجان.. شاهد فستان هيدي كرم المثير للجدل على السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

خسائر جديدة لجيش الاحتلال في غزة.. مقتل ضابط وإصابة اثنين آخرين

أمطار رعدية ورياح.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيرا عاجلا في هذه المناطق

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن سيطرة قواته على مقر كتيبة الشجاعية في غزة

مدفعية الاحتلال تقصف عدة مواقع في جنوب لبنان

تعرف على موعد إجازة نصف العام بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية

سبب وفاة رئيس نادي النصر.. وبهذه الطريقة تنقذ المصاب به

الأرصاد: استقرار الأحوال الجوية مع انخفاض درجات الحرارة الأسبوع المقبل| شاهد

دعاء يوم الجمعة مكتوب ويريح البال.. ردده في ساعة الإجابة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمهور اتحاد جدة يخشى قاهر الكبار|الأهلي بتشكيلة الثأر ومفاجآت كولر غير متوقعة

رشاقة لافتة.. آيتن عامر بإطلالة مثيرة| شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة مخاطر حقن المضاد الحيوي على الأطفال..فوائد كبدة الدجاج الصحية

ظواهر جوية وتحذيرات عاجلة| تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

فيديو

مقطع فيديو لأصغر صحفية فلسطينية مع وائل دحدوح يثير الجدل.. شاهد

فرح ولا أغرب.. مقطع فيديو لحفل زفاف تيك توكر شهيرة يثير ضجة|شاهد

رسالة جديدة مؤثرة من مراسلة سي إن إن عن الأوضاع في غزة

حملات مقاطعة إسرائيل تتوسع عالميًا.. زارا تلغي حملة «إعلانات الأكفان» وبوما تفسخ عقد رعاية منتخب تل أبيب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ