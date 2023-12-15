الأرصاد الفلسطينية تطلق تحذيرا عاجلا بشأن طقس الفترة المقبلة

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية في تقريرها عن طقس ، اليوم الجمعة ، غائما جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، وارتفاع موج البحر خفيف، كما أنه سيكون طقس مساء اليوم غائما جزئيا الى صاف وباردا، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد الفلسطينية إن طقس يوم غد السبت غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وقالت الأرصاد أن طقس الإثنين غائما جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.