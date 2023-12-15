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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بأسوان..غدا

الملتقى الثقافى بأسوان
الملتقى الثقافى بأسوان

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة ضمن مشروع أهل مصر، بعد غد السبت 16 ديسمبر، بمحافظة أسوان، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي.

وقال عمرو البسيوني، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الملتقى يأتي استمرارا للفعاليات المنفذة ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، لتطوير ودعم مهارات وقدرات الفتيات، والسيدات المصريات من أبناء المحافظات الحدودية.

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الملتقى الثقافى 

وأعرب البسيوني عن سعادته لإقامة الملتقى هذا العام بمحافظة أسوان التي تتمتع بالتنوع التراثي والثقافي، إلى جانب المقومات الطبيعية والسياحية، مشيرا إلى أن قصور الثقافة تسعى دائما إلى اكتشاف المهارات والقدرات وصقلها من خلال البرامج الثقافية والفنية المعنية بشئون وقضايا المرأة من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الهيئة أن الملتقى يهدف لتبادل الثقافات بين المحافظات الحدودية المشاركة وهي مطروح، الوادي الجديد، الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، والقاهرة، لتحقيق مزيد من التفاعل والتواصل خلال اللقاءات التثقيفية وورش العمل.

وأوضحت الدكتور دينا هويدي مدير عام ثقافة المرأة والمشرف التنفيذي للملتقى، أن الملتقى يشتمل على عدة فعاليات تتنوع ما بين المحاضرات، واللقاءات التوعوية، ودوائر الدعم النفسي، هذا إلى جانب الورش الفنية والحرف اليدوية ومنها ورشة أشغال المكرمية، الحلي والإكسسوارات، الكروشيه، الجلود الطبيعية، ورش إعادة التدوير، وتصنيع العطور الأسوانية.

وأشارت إلى أن البرنامج يشتمل أيضا على زيارة عدد من المناطق الأثرية والمزارات السياحية، منها السد العالي، معبد فيلة، رمز الصداقة، متحف النوبة، جزيرة النباتات، مقابر النبلاء، غرب سهيل، متحف النيل، ومعبد كوم أمبو، وغيرها من الأماكن لتعريف المشاركات بالتاريخ والتراث الحضاري للمحافظة.

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جهود 

يشرف على فعاليات الملتقى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، ويقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

ومشروع أهل مصر، أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن. 

 

 

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