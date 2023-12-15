تنظيم دورة تأهيل لمنسقي السلامة والصحة المهنية بالوحدات والمراكز الطبية بأسوان

استضافت قاعة التدريب بمديرية التنظيم والإدارة بأسوان فعاليات الدورة التدريبية للسلامة والصحة المهنية لعدد من العاملين بفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بإستمرار الجهود لتنمية وصقل مهارات العاملين بالجهاز الإدارى بمختلف الإدارات والمديريات والأجهزة المعنية.



مهارات

ومن جانبها قالت سهير مكى مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسوان بأن الدورة يتم تنظيمها فى إطار التعاون بين المديرية وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور إيهاب حنفى ، وذلك من أجل إعداد وتأهيل كوادر من منسقى السلامة والصحة المهنية بالوحدات والمراكز الطبية بالهيئة.

وأوضحت سهير مكى بأن فعاليات الدورة التدريبية تستمر لمدة يومين وتتضمن مجموعة من المحاضرات المتخصصة والتى تهدف إلى رفع وعى العاملين بأهم المتطلبات اللازمة لتطبيق منظومة السلامة والصحة المهنية طبقاً لنظام العمل المحدد ووفقاً للمعايير والقوانين الدولية ، علاوة على تسليط الضوء على عدد من الإشتراطات والآليات المطلوبة لضمان توفير بيئة آمنة تحقق الوقاية والحماية اللازمة للعنصرين البشرى والمادى فى حالة حدوث أى كوارث أو أزمات طارئة .

