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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اليوم.. أصالة مع أحلام في حفل دبي| شاهد البروفات

أحلام وأصالة
أحلام وأصالة

تستعد كل من المطربة أصالة والمطربة أحلام لإحياء حفلا غنائيا مساء اليوم داخل منطقة كوكاكولا أرينا بدبي.

وحرص الثنائى على عمل بروفات مشتركة حيث يقدما فقرة غنائية يقوم فيها بغناء مجموعة من أشهر أغانيهم المشتركة على المسرح.

وقامتا أحلام وأصالة بعمل البروفات على قائمة الأغاني التى يقدموها على المسرح ومن المفترض أن تبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

 

 أسعار تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل بأكثر من فئة حيث تأتي الفئة الأولى بمبلغ 982 درهما أما الفئة الثانية فتبلغ سعرها841 درهما والفئة الثالثة تبلغ قيمتها 701 درهما  أما الفئة الرابعة فتصل سعرها إلى 491 درهما والفئة الخامسة تبلغ قيمتها مبلغ 336 دهما والفئة السادسة تصل إلى 238 درهما و والفئة السابعة بـ166 درهما والفئة الثامنة بـ138 درهما أما الفئة التاسعة والأخيرة فتصل سعرها إلى 110 درهما.

 

ألبوم أصالة الجديد

 

في أول شهر أكتوبر الجاري طرحت المطربة أصالة الجزء الأول من ألبومها الجديد لحقت نفسي بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

ونشرت أصالة أول 6 أغانٍ من ألبوم لحقت نفسي، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب، وهم: فوق، مارس إبريل، الأخبار الحلوة، لما بنتجاهل، مانجا، رجل مثالي.

وتتعاون أصالة فى الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين وكشفت روتانا عن أسماء الشعراء والملحنين للجزء الأول من الألبوم.

أغنية فوووق كلمات عمر عبده على والحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد ياسر  وأغنية لما بنتجاهل كلمات محمود كلازا وألحان كريم نيازي ومن توزيع طارق عبد الجابر أغنية الأخبار الحلوة من كلمات محمود سليم وألحان كريم أحمد ومن توزيع كريم أسامة 

أصالة وأحلام احلام أصالة كوكاكولا أرينا بدبي

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