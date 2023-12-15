كاتب صحفي: المشهد الانتخابي الرائع نتيجة رضا الشعب

قال الكاتب الصحفي بلال الدوي إن الشعب المصري لديه حالة من الرضا على ما تم تحقيقه وانجازه على أرض الواقع خلال فترة المشهد الانتخابي، مما ادي إلى انعكاس الكثافة أمام اللجان والتصميم على ان رئيس الجمهورية القادم يأتي بإرادة شعبية خالصة بكل حرية في ظل اشراف قضائي كامل على كل صندوق.

الشعب المصري راض وشارك ليعطي صوته فى انتخابات الرئاسة2024

وأضاف الدوي، خلال لقائه بالإعلامية هند النعساني، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، أن الشعب المصري راض وشارك ليعطي صوته في ظل حوار وطني لمدة عام أنتج توصيات تم تنفيذها في الحال وبعد التوصيات الأخري اعلن رئيس الجمهورية سوف يتم تشريعها والبت فيها.

وأردف أن الشعب المصري رأي إنجازات كبيرة تحققت على جميع الاصعدة وايضا تحديات عظيمة، مؤكدا ان الدولة المصرية رأت مشهد عظيم أثناء الانتخابات المصرية ٢٠٢٤.