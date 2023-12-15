الزراعة في أسبوع.. منع تصدير البصل حتى 30 مارس.. فيديو وانفوجراف

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم ١٧٣ ، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٨ وحتى ١٤ ديسمبر الجاري الجاري، بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة.



وسلط الانفوجراف الضوء على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ لمتابعة جهود ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ورئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومساعد وزير العدل لشئون التشريع، ورئيس جهاز حماية المستهلك، ومساعد مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للشئون المالية، ونائب رئيس هيئة الاستثمار، ومدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، والمدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، فضلا عن اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء مع وزير الزراعة إطار متابعة عدد من ملفات العمل بالوزارة.

وقررت لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، استمرار منع تصدير محصول البصل حتى 30 مارس 2024 فى ضوء العمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع.



وعقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، اجتماعا مع وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)؛ لبحث آفاق التعاون المشترك والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في القطاع الزراعي، كما عقد اجتماعا مع قيادات الوزارة وقطاعاتها وهيئاتها؛ لبحث الاستعدادات لزراعة العروة الشتوية وخاصة موسم القمح الجديد، ذلك في إطار أولويات المرحلة المقبلة.



وترأس وزير الزراعة خلال هذا الاسبوع، اجتماع المديرين التنفيذيين لبرنامج التنمية الزراعية التابع لوزارة الزراعة و استصلاح الاراضى والبنك التجارى الدولى بصفته البنك الوكيل للبرنامج؛ للوقوف على أداء البرنامج خلال الفترة الماضية وكذلك التحديات التي يواجهها.



وقام السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بالاطمئنان على جاهزية لجنة الانتخابات الرئاسية لاستقبال الناخبين والتي مقرها هيئة التعمير والتنمية الزراعية بالدقي، كما أدلى، بصوته بمقر لجنته الانتخابية بمدرسة المنارة بمدينة نصر.



أدلى عدد من قيادات الوزارة، والعاملين بقطاعاتها وإداراتها المختلفة، بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية صباح اليوم بلجنة الوافدين بالعاصمة الإدارية الجديدة، كذلك أدلى الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة الجامعه العماليه، كما واصل العاملون في مديريات الزراعة والطب البيطري في المحافظات، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، لاختيار رئيس مصر القادم حيث قام مديرو المديريات بتوعية العاملين بأهمية المشاركة وتسهيل انتقالهم إلى لجانهم الانتخابية



ونشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فيديو ييرز مشاركة الوزارة وهيئاتها وقطاعاتها في الانتخابات الرئاسية على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء العيادات البيطرية المتنقلة وتوزيع تقاوي الشعير وشتلات الزيتون على المزارعين بالمحافظة، كما اطلق المركز قوافل بيطرية فى مدينتى نويبع والطور بمحافظة جنوب سيناء حيث تم خلال القافلة فحص ابل الهجن فى مدينة نويبع على هامش مهرجان سباق الهجن.



واستقبل مركز البحوث الزراعيه "تشانغ تيلونج" رئيس أكاديمية خبي الصينيه للعلوم الزراعية والغابات والوفد الصيني المرافق له وممثلين من السفارة الصينية بمصر؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال التنمية الزراعيه المستدامة، كما نفذ المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الاغذية، برنامجا تدريبيا تحت عنوان "حسابات اللايقين لطرق حسابات الكيميائية" لمدة يومين لعدد 5 متدربين من 5 شركات مختلفه في مجال التصنيع الغذائي، كما شارك المعمل فى فاعليات معرض "فوود أفريكا" وهو أحد أهم المعارض المعنية بمجال التصنيع الغذائى على المستوى الدولى، كذلك تم تدريب المجموعة السادسة من مفتشي الحجر الزراعي المصري بمقر المعمل على "طرق وأساليب سحب عينات الحاصلات الزراعية لتقدير متبقيات المبيدات والسموم الفطرية لمطابقتها مع الحدود القصوى"، فيما بلغ اجمالي ما تم تحليله من عينات فى مجال سلامة الغذاء خلال هذا الاسبوع حوالي: 5064 عينة



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك اصدار ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام، فضلا عن إصداره الاخير MALR مجلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، الالكترونية الشهرية، الزراعية المتخصصة الاخبارية والمتنوعة.