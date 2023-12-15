6 ألاف جنيه شهريا.. فرص عمل للخريجين والطلبة

تسعي مؤسسات الدولة إلي توفير فرص عمل للشباب بالشراكة مع القطاع الخاص حيث توفر وظائف فى تخصصات عدة تتناسب مع الجميع.

فرص عمل الشباب والرياضة

بالشراكة مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، تعلن الإدارة المركزية لتمكين الشباب بوزارة الشباب والرياضة عن وظائف للشباب بشكل دائم ومستمر .

ومن خلال مبادرة توظيف مصر يتم عرض يوم توظيفي مفتوح من وزارة الشباب والرياضة حيث أعلنا شركة عن حاجتها كول سنتر براتب يصل إلى 6 آلاف جنيهًا.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة

وتضمنت شروط وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، التى يجب توافرها فى المتقدم للعمل بتخصص كول سنتر براتب يصل إلى 6 آلاف جنيهًا ما يلي :-

- يشترط للتقديم على وظائف كول سنتر براتب 6 آلاف جنيهًا أن يكون المتقدمين من الخريجين أو الطلبة

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم على فرص عمل الشباب والرياضة وجود موقف واضح من التجنيد

- وتتضمن شروط التقديم بالنسبة للراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة السن من 18 حتى 35 سنه

مميزات وظائف الشباب والرياضة

ويحصل المتقدم لوظائف الشباب والرياضة علي مجموعة من المميزات التي تشمل ما يلي :-

- تشمل المميزات مرتبات مجزية 3600 + بعد 3 شهور 4000 + 2000 بونص، أي يصل إلى 6 آلاف جنيهًا.

- كما تتضمن المميزات إقامة وإعاشة كاملة (سكن و3 وجبات يوميا).

- ويكون العمل 8 ساعات متغيرة + ساعة راحة.

- ويحصل المتقدم فى وظيفة كول سنتر يومين (متغيرين) بالنسبة للإجازة الأسبوعية

- كما يحصل المتقدم على تأمين صحي واجتماعي

- فيما تضمنت الميزات فرص ترقيات مع زيادة في الراتب لمن يثبت كفاءة في العمل.

موعد التقديم على وظائف الشباب والرياضة

ويمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل الشباب والرياضة التقديم في وظائف كول سنتر عن طريق الدخول لموقع وزارة الشباب والرياضة علي الفيس والقيام بملء أو من خلال التسجيل في الوظائف بشكل مباشر عبر موقع توظيف مصر.