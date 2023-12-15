بعد تحريضه على استخدام قنبلة نووية.. وزير إسرائيلي متطرف يطالب باحتلال غزة

طالب وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو بالقيام باحتلال قطاع غزة بالكامل بعد تحريضه على إلقاء قنبلة نووية على غزة؛.

وقال إلياهو، عضو حزب “عوتسما يهوديت” اليميني المتطرف، إن إسرائيل “يجب أن تحتل قطاع غزة بالكامل” بعد الحرب، لأنه يعتقد أن الفلسطينيين غير قادرين على السيطرة على المنطقة دون تحويلها إلى معقل للإرهاب، بحسب وصف صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقال الوزير المتطرف لراديو كان العبري: “أي شخص يروج اليوم لفكرة أن [الفلسطينيين] يمكنهم العودة إلى إدارة الأمور لا يتذكر ما حدث في [7 أكتوبر]”.

وسحبت إسرائيل قواتها ومستوطنيها من غزة في عام 2005. منذ بداية الحرب، رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلي الإفصاح عما تتصوره للقطاع بمجرد تحقيق هدفها المزعوم المتمثل في التخلص من حركة الكقاومة حماس، على الرغم من أن نتنياهو أعلن إنه لا يمكن الوثوق بالسلطة الفلسطينية لحكم القطاع.

ولم يذكر إلياهو كيف يتصور الحكم الإسرائيلي. وعندما سئل عما إذا كان ينبغي للسلطات الإسرائيلية أن تشرف على الشؤون المدنية، بما في ذلك كل ما يترتب على ذلك، اعترض قائلاً فقط إن الفلسطينيين لا يستطيعون القيام بذلك.

وشدد علي أنه يريد “إعادة بناء المستوطنات” في قطاع غزة، لكنه يقر بأن “هذا ليس بالضرورة الوقت المناسب لذلك”.

وكان إلياهو قد تصدر عناوين الأخبار في شهر نوفمبر الماضي عندما قال إن أحد خيارات إسرائيل في الحرب ضد حماس قد يكون إسقاط قنبلة نووية على غزة – وهي تصريحات سرعان ما نفاها نتنياهو، الذي قام أيضًا بإيقاف الوزير عن اجتماعات مجلس الوزراء.