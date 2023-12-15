قيادي بحماس: معركة طوفان الأقصى تعيد ترتيب البيت الفلسطيني

قال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" عزت الرشق، اليوم الجمعة، الانتهاكات الصهيونية في الضفة عموما وآخر فصولها اجتياح جنين هي رسالة مفادها أن الاحتلال لا يقيم أي وزن للسلطة الفلسطينية.

وأضاف الرشق أن اتفاقية أوسلو التي أتت بهذه السلطة ، صارت تحت جنازير آلة الحرب الإسرائيلية.



ولفت الرشق إلى أن الرد الذي يليق بتضحيات الشعب الفلسطيني هو إنهاء التنسيق الأمني وترك الشعب يواجه محتله، وانخراط كل حامل سلاح في معركة الشرف والحرية والمقدسات.



وأكد القيادي بحماس أن معركة طوفان الأقصى ستعيد ترتيب البيت الفلسطيني، وستضع كل مكوّن في المكان الذي يناسبه.