تسببت في وفاة عمرو عبدالحق.. الفرق بين الذبحة الصدرية والأزمة القلبية

تسبب خبر وفاة رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق، أمس، في حدوث حالة كبيرة من الحزن بين محبيه ورواد السوشيال ميديا خاصة أنه في سن صغيرة.

وكان سبب وفاة رئيس نادي النصر عمرو عبد الحق وفقًا لأقوال المقربين هو الأزمة القلبية المفاجئة، وتم نقله لمستشفى ولكن لم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

وعانى عمرو عبد الحق القاهرى رئيس نادي النصر من أزمة قلبية تسببت في فقدانه الوعي وفارق الحياة وهو في عمر الـ53.

وللأسف يخلط الكثير من الناس بين الأزمة القلبية والذبحة الصدرية لتشابه بعض الأعراض بينهما مما ينتج عنه تشخيص خاطئ وعدم العلاج الصحيح كما يؤدي لنتائج كارثية مثل الوفاة.

وبعد وفاة عمرو عبد الحق رئيس نادي النصر نعرض لكم أهم المعلومات التى تساعد في التفرقة بين الذبحة الصدرية والأزمة القلبية وذلك وفقا لما جاء في موقع unitypointic .



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كثير من الناس لديهم تاريخ من الإصابة بالنوبات القلبية أو الذبحة الصدرية

ما يقرب من 14 مليون أمريكي لديهم تاريخ من النوبات القلبية أو الذبحة الصدرية مثل الازمة القلبية، تحدث الذبحة الصدرية عندما تضيق الأوعية التي تزود القلب بالدم وتمنع الدم الغني بالأكسجين من الوصول إلى القلب.

غالبًا ما يبدو الألم المرتبط بالذبحة الصدرية وكأنه أزمة قلبية، لذلك يوصى بأن يطلب المرضى المساعدة الطبية على الفور إذا كانت لديهم أي شكوك حول سبب عدم الراحة.

الاختلافات الرئيسية بين الازمة القلبية والذبحة الصدرية هي:

الألم المصاحب للذبحة الصدرية عادة لا يكون بنفس شدة الألم المصاحب للنوبة القلبية.

عادةً ما يختفي الألم المرتبط بالذبحة الصدرية خلال 10 دقائق تقريبًا.

عادة ما تهدأ الذبحة الصدرية بعد تناول دواء مثل النتروجليسرين.

تحدث الذبحة الصدرية غالبًا أثناء ممارسة التمارين الرياضية، ولكنها تزول عند الراحة.



يذكر أن شقيقة عمرو عبد الحق قد أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن وفاة شقيقها أمس وطالبت الجميع بالدعاء له