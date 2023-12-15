يهدي من يشاء.. وكيل الأوقاف ينصح بتربية الأبناء بنظرة شاملة ومتضامنة

قال الشيخ محمد عيد كيلاني وكيل وزراة الأوقاف سابقا، إن الأبناء هبة من الله وليس للإنسان دخل في الأختيار فقد قال الله سبحانه وتعالى:" لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء أناسا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم زكرانا واناسا".



وأكد، الشيخ كيلاني خلال لقائه، ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء الذرية الصالحة الطائعة والمطيعة واستشهد بقوله تعالي:" ربنا هب لنا من ازواجنا وزرياتنا قرة أعين "، فقد تضرع سيدنا إبراهيم لله و تمني منه ولدا طائع فاستجاب الله له ووهب له ولدا طائع وهو سيدنا إسماعيل.



وأضاف، الشيخ محمد عيد كيلاني أن سيدنا زكريا عندما بلغ من العمر عتيا واشتعل الرأس شيبا وقد تضرع الي الله ان يهبه غلاما زكيا وطائع فأستجاب الله سبحانه وتعالي له.

لا بد من تربية الأبناء تربية متضامنة وشاملة

وأردف، أن الأمة الإسلامية تستعين بما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الإنسان بنيان الله" فقد بين لنا الشيخ محمد ان البشر لا يجب ان تنحصر نظرتهم الى البناء الجسماني فقط، ولكن هناك نشأة وبنيان نفسي، وبعض الأسر تنظر الى البناء الى البناء الديني، مؤكدا ان بناء الأبناء متضامنة وشاملة.