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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أصداء دولية واسعة لاتفاق الإمارات التاريخي في COP28

COP28
COP28

لقي اتفاق الإمارات التاريخي الذي أُقِر في ختام مؤتمر الأطراف COP28، أصداء واسعة في وسائل الإعلام الدولية، التي أبرزت أهمية هذا الاتفاق ودوره الفعال في تحول مسيرة العمل المناخي العالمي.

الاتفاق الذي تم إقراره في COP28 تم بشكل سلس دون اعتراضات عقب أسبوعين من المفاوضات، وهي المرة الأولى التي يدعو فيها اتفاق عالمي بشأن المناخ بشكل صريح إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وفيما يلي أبرز ما تداولته كبرى وسائل الإعلام العالمية بعد ختام COP28:

واشنطن بوست

الصحافة الأمريكية تحدثت عن الإنجاز المُناخي الذي تحقق في الإمارات خلال مؤتمر COP28، واصفة الاتفاق بالإنجاز على صعيد الاتفاقيات المناخية.

كما أكدت أن الاتفاق تم التوصل إليه بشكل سلس دون اعتراضات. مضيفة أنها المرة الأولى التي يدعو فيها اتفاقٌ عالمي بشأن المناخ بشكل صريح إلى الحد من استخدام الوقود الأحفوري.

وكالة فرانس برس

تطرق الإعلام الفرنسي للحدث وأشار إلى أن باريس تعتبر اتفاق الإمارات انتصارا للمناخ والطاقة النووية، وأضافت أن فرنسا أعلنت أن اتفاقية المناخ التي تم التوصل إليها في المؤتمر تعتبر انتصاراً، بما في ذلك تضمينها للطاقة النووية والتي تعد باريس من أشد المؤيدين لها.

وكالة الأنباء الروسية TASS

الإعلام الروسي سلط الضوء أيضا على عدد من المبادرات التي تم إطلاقها خلال COP28، بما في ذلك التعهد بمضاعفة كفاءة استخدام الطاقة ومضاعفة قدرة الطاقة المتجددة في العالم ثلاثَ مرات بحلولِ عام 2030.


DW

وحظي اتفاق الإمارات بتغطية في الصحافة الألمانية، وتحدثت عن الإنجازات التي حققها COP28 مؤكدة أن ممثلي أكثرَ من 190 دولة وافقوا على تفعيل الصندوق العالمي للمناخ في اليوم الأول للمؤتمر.

يورونيوز

وأشادت وسائل إعلام أوروبية باتفاق الإمارات، واعتبرته خطوة هامة، مشيرة إلى أن اتفاق المفاوضين في المؤتمر على ضرورة الابتعاد التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري الذي يؤدي إلى الاحتباس الحراري، خطوةٌ مهمة نحو تغيير طريقة تزويد العالم بالطاقة.

شينخوا

بدورها تطرقت الصحافةُ الصينية إلى الاتفاق التاريخي الذي توصل إليه المؤتمر بشأن العمل المناخي وأبرزت أن الصين تُثمّن جهود دولة الإمارات في تنظيم المؤتمر


إل بايس

صحيفة إل بايس الإسبانية الشهيرة قالت: "استمرت المفاوضات، وتم تشديد النص، وأخيرا، ولمفاجأة الكثيرين، تمت الموافقة على أول دعوة لترك الوقود الأحفوري في دبي. واعترف أحد المفاوضين الذي كان يقابل رئيس COP28 سلطان الجابر في مؤتمرات القمة منذ سنوات قائلا: "إنه رجل ذكي للغاية".

"وربما يكون أحد الرؤساء الذين يعرفون أكثر عن القضايا الأكثر أهمية في مؤتمر الأطراف." وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن لديه قدما في قطاع الوقود الأحفوري والأخرى في مجال الطاقة المتجددة.

لوس أنجلوس تايمز

قالت لوس أنجلوس تايمز  : "ربما تنظر الأجيال القادمة إلى عام 2023 باعتباره نقطة تحول عندما غيّر قادة العالم مسارهم، واتخذوا أخيرا طريقا نحو تحقيق أهدافهم

COP28 العمل المناخي اتفاق الإمارات اتفاق الإمارات التاريخي مؤتمر الأطراف COP28 الوقود الاحفوري

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