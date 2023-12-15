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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد أبوبكر : معي رسالة من سيدة مصرية إلى رئيس مجلس الوزراء

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي

أكد الإعلامي خالد أبو بكر، أنه محمل بـ رسالة من سيدة مصرية لـ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء قائلا:" السيدة تقول إذا كان قطع الكهرباء هو قدرنا، فهل من الممكن أن يتم توزيع الساعتين على مدار اليوم بدلا من القطع مرة واحدة".

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 وقال أبو بكر، ببرنامجه " كل يوم" والذي يعرض على شاشة "أون" : إن السيدة تقول لرئيس الحكومة، أن الكهرباء يتم قطعها في فترة مذاكرة الأولاد".

وتابع:" طلب عدم قطع الكهرباء لا يتخيل أن يسأل عنه المواطن المصري في 2024.

وأضاف أبو بكر، أن الحكومة تنظر لـ الشعب أنه ينسى، ودعهم يتحدثون، وأن المواطن سيتعايش ويتعود على ما نقوم به.

الكل مستحمل زيادة الأسعار وأزمة السكر والبصل

وكشف خالد أبوبكر، :" الحقيقة أمر مش حلو والموضوع محرج جدا وبقى فيه حالة نفسية سيئة في كل البيوت المصرية.. المصري يقول أنه كان مع الدولة في كل شئ، فـ بلاش موضوع الكهرباء، عشان الكل مستحمل زيادة الأسعار، وأزمة السكر والبصل.

وتابع :لحد ما كلاما يؤثر في الحكومة.. نطالبها بالابتعاد عن قطع الكهرباء من الساعة 4 لـ 10 مساء لأن أبنائنا يذاكرون في هذا التوقيت، معقبا:"ابعدوا عن الفترة دي في تخفيف الأحمال".

 وطالب خالد أبو بكر من المواطنين، بتشغيل صورة يس، اليوم الجمعة وبعدها الدعاء، من الله، أن تعود الكهرباء.

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خالد أبوبكر : معي رسالة من سيدة مصرية إلى رئيس مجلس الوزراء


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