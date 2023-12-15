الإدارة المركزية للتشجير تستعرض جهود تطوير مواقعها على مستوى الجمهورية

صرح د. حمدي جامع رئيس الادارة المركزية للتشجير والبيئة، بأن الإدارة قامت خلال الفترة القليلة الماضية بتطوير بعض المواقع التابعة في المحافظات المختلفة على النحو التالي.



١- تطوير مجمع صوب بئر موط بمحافظة الوادي الجديد



٢- تطوير مشتل البداري بمحافظة أسيوط.



٣- إنشاء محطة طاقة شمسية لتوفير الطاقة لغابة البلينا بمحافظة سوهاج وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير الطاقة بجميع أشكالها.



٤- تطوير وتجديد حديقة الصبار بمركز سنهور علي ضفاف بحيرة قارون بجوار نادي وفندق القوات المسلحة بمحافظة الفيوم.



وفي ذات السياق قام "جامع" بعدة جولات تفقدية في بعض المحافظات لمتابعة العمل على أرض الواقع في المواقع التابعة للإدارة المركزية للتشجير من أجل رفع كفاءتها تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة بحسن إدارة واستغلال أصول الوزارة لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من وزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي ممثلة في الادارة المركزية للتشجير والبيئة لاجراء عمليات تطوير وزراعة بعض المواقع التابعة لها وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وإشراف د علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي.