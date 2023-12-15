خطاب رسمي من الكاف لـ الزمالك بشأن مباراة ساجرادا الأنجولي

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام ساجرادا الأنجولي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، المقرر لها يوم 20 ديسمبرالجاري.

يتكون طاقم التحكيم من عيسى سي حكم ساحة، ويعاونه كل من الحاجي ماليك سامبا مساعد أول، ونوح بانجورا مساعد ثاني، وأدلبرتضيوف حكم رابع.

واختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الجنوب أفريقي بينيت كينث بايلي مراقباً للمباراة، والكاميروني رفائيل ديفين مراقباً للحكام.

ويتصدر الزمالك ترتيب مجموعته ببطولة كأس الكونفدرالية برصيد 9 نقاط، بعد الفوز على كل من أبو سليم الليبي، وسوار الغيني وساجراداالأنجولي في الثلاث جولات السابقة بدور المجموعات.