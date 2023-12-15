زعمت أنها تكسب الحرب.. إسرائيل: اتفقنا مع واشنطن للقضاء على حماس

زعمت حكومة الاحتلال، اليوم الجمعة، أن إسرائيل تكسب الحرب وتحقق أهدافها وأنها تمكنت من إضعاف حركة حماس.

وقال المتحدث باسم حكومة الاحتلال إن إسرائيل والولايات المتحدة متفقتان بشأن مهمة القضاء على حماس.

وأضاف: "استعدنا 3 جثث لإسرائيليين قتلتهم حركة حماس".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إن القوات العاملة في غزة انتشلت جثث ستة رهائن، بما في ذلك جثة توليدانو، الحامل للجنسية الفرنسية أيضا، كانت قد أسرتهم حماس خلال هجومها الواسع في السابع من أكتوبر الماضي.

وأكد جيش الاحتلال، اليوم الجمعة، مقتل ضابط يشغل منصب قائد دبابة في الكتيبة 9 بمعارك جنوبي قطاع غزة اليوم.

ونقلت شبكة "سي.بي.إس" الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن المرحلة الحالية للحرب في غزة ستنتهي خلال أسبوعين أو ثلاثة.