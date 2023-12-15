بـ 1724 ريالا .. سعر الجنيه الذهب في السعودية

يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023 ، وأهم التغيرات التي يتعرض لها سعر الذهب في المملكة بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي بعد ارتفاعه عالميا.

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023

تتأثر أسعار الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التي تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية مقابل الريال السعودي وفقا لموقع gold price today.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 24 نحو (246.22 ريالا سعوديا ) أي ما يعادل (65.66 دولار أمريكي).

سجل أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 22 (22571 ريالا سعوديا ) أي ما يعادل (60.19 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 21 (21545 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (57.45 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية اليوم الجمعة للجرام عيار 18 (18467 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (49.25 دولار أمريكي).

سجلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 نحو (14363 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (38.30 دولار أمريكي).

وصلت أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (12311 ريالا سعوديا) أي ما يعادل (32.83 دولار أمريكي).

أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (7658 ريالا سعوديا) أي ما يعادل نحو 2042 دولار أمريكي.

أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه الذهب (1724 ريالا سعوديا) أي ما يعادل نحو 459.63 دولار أمريكي .

أسعار الذهب في السعودية لـ الكيلو (2462 ريالا سعوديا) أي ما يعادل نحو 65.6 ألف دولار أمريكي.

وتعد أسعار الذهب اليوم فى المملكة العربية السعودية معلومة اقتصادية مهمة للغاية، خاصة للمقبلين على الزواج من الرجال والنساء في السعودية.

وأسعار الذهب اليوم فى السعودية بصفة عامة تهم المستثمرين؛ نظرا لأن الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي، في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء فى المملكة العربية السعودية أو بباقي الدول العربية.

وعلى المستوي المحلي، يواصل سعر الذهب في مصر ارتفاعه بمحلات الصاغة.