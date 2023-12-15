برلمانية: المشاركة بكثافة بالانتخابات الرئاسية صفعة قوية على وجه أهل الشر

قالت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، إن المظهر الحضاري والتاريخي الذي ظهر به المصريون في الانتخابات الرئاسية 2024، بعد مشاركتهم بكثافة غير مسبوقة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم.. أكد للعالم أجمع أن المصريون على قلب رجل واحد، وأنهم يقفون صفا واحدا خلف الوطن.

وقالت عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية لها اليوم، إن مشاركة المصريين بقوة في العرس الديمقراطي، صفعة على وجه المغرضين والمشككين وأهل الشر الذين نادوا بمقاطعة الانتخابات الرئاسية 2024، وتأكيد على وحدة وتماسك الشعب المصري العظيم.

وأضافت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، أن الشعب المصري بكافة فئاته، رجالا ونساء وشيوخا، قال كلمته في الانتخابات الرئاسية 2024، وقدم ملحمة وطنية في حب مصر أكدت وعيه وعشقه لتراب بلدنا الغالية.

ووجهت النائبة الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للانتخابات، على دورها الوطني الكبير في الانتخابات الرئاسية 2024 التي وقفت فيها على مسافة واحدة من كافة المرشحين، كما توجهت بالشكر لرجال وزارة الداخلية على جهودهم العظيمة في تأمين العملية الانتخابية.