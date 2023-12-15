الصحة الفلسطينية: 18987 شهيدا في قطاع غزة والضفة الغربية

ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة والضفة الغربية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الجمعة أن الحصيلة وصلت إلى 18987 شهيدا وأكثر من 55 ألف مصاب.

وأوضحت الصحة الفلسطينية في بيان لها، اليوم الجمعة، إن 18,700 شهيد ارتقوا في قطاع غزة وفقا لجهاز الإحصاء المركزي، وجرح أكثر من 51 ألفا، بينما بلغ عدد الشهداء في الضفة الغربية 286 شهيدا، وجُرح 3,431 آخرون.

وأضافت أن الأغلبية العظمى من الشهداء، أي ما نسبته 70%، هم من النساء والأطفال، فيما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وأشارت إلى أن نحو 300 من العاملين في القطاع الصحي استشهدوا، إضافة إلى 32 من طواقم الدفاع المدني، و86 صحفيا، و135 من طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".