بالتعاون مع الاتحاد الدولي.. ورشة عمل لإعداد منهجية تقارير حرية الصحافة

تنظم لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، ورشة عمل خاصة بإعداد منهجية تقارير حرية الصحافة، وذلك يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023، الساعة 11 صباحًا، في القاعة المستديرة (قاعة أمين الرافعي) في الدور الثالث بمبنى النقابة.

وتتضمن الورشة عدة جلسات، تبدأ بشرح لعمل لجنة الحريات فى نقابة الصحفيين المصريين، وأهدافها وأنشطتها.

وتتضمن الجلسات الثلاث التالية عرضًا عن لجان الحريات فى نقابات الصحفيين بالمنطقة وتقاريرها، وعرضًا عن منهجيات تقييم وتقارير حرية الصحافة للهيئات الدولية، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك مقترح الاتحاد الدولي للصحفيين لمنهجية تقرير حرية الصحافة لنقابات الصحفيين، يقدم الجلسات منير زعرور مدير السياسات والبرامج للعالم العربي، والشرق الأوسط بالاتحاد الدولي للصحفيين".