عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تعلن نتيجة امتحان دبلوم العلوم القضائية | تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة، نتيجة امتحان دبلوم العلوم القضائية.

وقال الدكتور محمد سامح، إنه تم إعلان نتيجة امتحان دبلوم العلوم القضائية شفوي، دور أكتوبر 2023، عبر الموقع الرسمى للكلية.

جامعة القاهرة 

على الجانب الآخر، أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيف الإنجليزي (كيو إس) لمعايير التنمية المستدامة QS World University Rankings: Sustainability 2024، مشيرا إلى أن احتلال جامعة القاهرة مراكز متقدمة خطوة جديدة من سلسلة نجاحاتها في كافة التصنيفات العالمية خلال الأعوام السابقة واخرها التصنيفات الصادرة لعام 2023.

وقال الدكتور الخشت، إن الجامعة حققت نجاحا كبيرا في التصنيف الجديد حيث جاءت في المرتبة 106 عالمياً في معيار تبادل المعرفة (Knowledge Exchange)، وذلك نتيجة لتوسع الجامعة خلال الفترة الماضية في التعاون مع كبري الجامعات العالمية سواء كانت الامريكية او الاوروبية واليابانية والصينية وذلك في تخصصات المستقبل والتي تتميز بها الجامعات العالمية بما يضع جامعة القاهرة في مصاف الجامعات الكبري العالمية والموثوق بما يخرج عنها من أبحاث علمية تهتم بها الكثير من دول العالم وليس مصر فقط.

txt

كليات جامعة القاهرة تعلن نظام امتحان الفصل الدراسى الأول

txt

جامعة القاهرة تحتل المرتبة 106 عالميا في تبادل المعرفة بتصنيف QS

وأشار الدكتور الخشت، إلى أن استراتيجية جامعة القاهرة في تحولها إلى جامعات الجيل الرابع تركز على النظام البيئي، وتشجيع البحث العلمي في مجال الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومواجهة والحد من تأثيرات التغيرات المناخية، ترسيخًا لدور الجامعة في العديد من محاور التنمية، وتكامل خطة الجامعة التعليمية والبحثية مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولذا ظهرت جامعة القاهرة بترتيب متميز في التصنيف الدولي للاستدامة.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى محلياً و330 عالمياً في مجمل التصنيف، مضيفا أن جامعة القاهرة تفوقت في 3 معايير رئيسية وهي الأثر الاجتماعي وحصلت على المرتبة 355 عالميًا، بالإضافة إلى الحوكمة وجاء ترتيب جامعة القاهرة عالميا بهذا المعيار هو 365 على مستوى العالم، وفي الأثر البيئي جاءت في الترتيب 400 عالمياً.

الدكتور محمد سامح امتحان دبلوم العلوم القضائية كلية الحقوق جامعة القاهرة جامعة القاهرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

علي معلول يفتتح التسجيل لـ الأهلي في مرمى الاتحاد بكأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

كارثة جديدة تهدد البيئة من أعلى قمة في العالم

بالأرقام.. الإعلام الحكومي في غزة يكشف كوارث الاحتلال خلال 70 يوما

30 دقيقة.. الأهلي يتقدم على اتحاد جدة بهدف نظيف بكأس العالم للأندية

لسه بدري.. تعليق مثير من إبراهيم فايق على هدف الأهلي في اتحاد جدة

ذكرى معركة وادي ماجد.. محافظ مطروح يكرم أحفاد المجاهدين المشاركين في الحرب

دعاء العام الجديد للأصدقاء.. اللهم اجعل كله خير واحفظ لي كل غالٍ وارزقني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم صادم .. سعر غير متوقع لـ حذاء نادين نجيم في دبي

مكملش سنة طلاق.. البلوجر محمد فرج يشعل السوشيال ميديا بعرض زواج في لبنان

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

طريقة عمل جاتوه شاتوه شوكولاتة بأسهل الخطوات

فيديو

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

بسعر خيالي ويصمم للمشاهير.. تصميم iPhone 15 Pro Max الذهبي الجديد عيار 24 و21

لونه أبيض.. ولادة أندر سلالة في العالم لـ أنثى تمساح تثير دهشة

عزلة أمريكية وإسرائيلية بسبب الإبادة الجماعية في غزة .. خلاف كبير فضحه التصويت على وقف إطلاق النار «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ