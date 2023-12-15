القمح المصري .. القاهرة والسنغال تبحثان التعاون الزراعي

التقى السفير خالد عارف سفير القاهرة في داكار، اليوم الجمعة، بوزير الزراعة والتجهيز الريفي السنغالي الجديد سامبا نديوبين كا، لمتابعة مشاريع التعاون المشترك وعلي رأسها زراعة القمح المصري في الموسم 2023 – 2024.

وقالت السفارة المصرية في السنغال، في بيان لها، إن اللقاء تناول توسيع مجالات التعاون إلي البحث العلمي وتطوير وبناء القدرات للباحثين والمزارعين في السنغال في إطار دعم مصر للسنغال لتحقيق سيادتها الغذائية.

ويشهد التعاون الزراعي بين مصر والسنغال، تطورا كبيرا خلال الآونة الأخيرة حيث أفاد وزير الزراعة والتجهيزات الريفية والسيادة الغذائية في السنغال علي نجويل ندياي، بأن مصر تخطط لتوريد 5 آلاف طن من القمح إلى السنغال خلال العام الحالي 2023، مضيفا في تصريحات خلال يونيو الماضي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بتوفير هذه الكمية من القمح وأخبره بذلك السفير المصري في السنغال.