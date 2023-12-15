مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ضيفة محمد الباز في «الشاهد».. الليلة

يستضيف الإعلامي الدكتور محمد الباز، الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في برنامج “الشاهد”؛ لتروي شهادتها على التجربة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، والتحديات التي واجهت المرأة خلال عام حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وكيف حافظت الدولة بعد ثورة 30 يونيو على المرأة ومكتسباتها.

وتكشف الدكتورة مايا مرسي، كيف أصبح الرئيس السيسي سندا لكل سيدة؟، خاصة بعد ما كسرت الجماعة الإرهابية خاطر المرأة المصرية دستوريا وقانونيا.

وتتحدث رئيسة المجلس القومي للمرأة عن برلمان جماعة الإخوان الإرهابية وكيف عملت الجماعة على تفتيت المنظومات الخاصة بالمرأة، كما تكشف كواليس موافقة الرئيس السيسي على جعل عام 2017 عاما للمرأة.

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور .

برنامج "الشاهد" يذاع يوميا في الحادية عشر مساءً، على قناة إكسترا نيوز.