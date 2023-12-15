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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب صاروخ لكتائب القسام.. انقطاع الكهرباء عن مستوطنة بيت شيمش الإسرائيلية

ارشيفي
ارشيفي

 نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصادر عبرية، قولها، إن التيار الكهربائي انقطع عن أجزاء من مستوطنة بيت شيمش، قرب القدس؛ جرّاء سقوط صاروخ، أطلقته القسام من غزة، خلال الرشقة الأخيرة.

وكانت كتائب القسام قصفت القدس المحتلة، اليوم، برشقة صاروخية، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين.

كما استهدفت سرايا القدس 3 آليات عسكرية للعدو  بقذائف "التاندوم" والـ (RPG) في محور بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وكانت كتائب القسام قصفت كيبوتس "نيريم" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

كما ضرب صاروخ مضاد للدروع "ارض ارض  هدف صهيوني في شتولا شمال فلسطين.

واستهدف أيضا صاروخ ارض ارض دبابة اسرائيلية شرق غزة الآن.

وفي وقت سابق؛ ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه تم إلقاء قنبلة يدوية الصنع تجاه مركبة مستوطنين قرب بلدة برقة شمال غرب نابلس.

ومن جانبها ذكرت كتائب القسام  أن عناصرها اشتبكت مع 10 جنود من جيش الاحتلال من نقطة صفر داخل خيمة عسكرية في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، واستولوا على قطعة سلاح M16 من أحد الجنود، وعادوا إلى قواعدهم بسلام.

كما استهدف مجاهدوها ايضا مبنى في منطقة جحر الديك يتحصن به عدد من جنود الاحتلال بقذيفة TBG بشكل مباشر وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

فيما دمر طيران الاحتلال مسجداً في بني سهيلا وإطلاق قذائف دخانية وسط خانيونس والسطر الغربي وسماع أصوات اشتباكات.

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