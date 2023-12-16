باحث: بايدن يخسر الانتخابات الأمريكية القادمة بسبب دعم الحرب في غزة

قال فتحي بوزيه، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إنه إذا كان العالم متحضر لكان قد تم اتخاذ قرار ضد نتنياهو وزمرته وبايدن وزمرته وسحبهم إلى محاكم الجنايات الدولية، موضحا أن نتنياهو أعلن دعوة لقتل قادة المقاومة الفلسطينية.

حديث حول القضية الفلسطينية

وأضاف "بوزيه"، خلال لقاء عبر زوم، من خلال النشرة الإخبارية لقناة "تن"، أن الولايات المتحدة بدلا من أن تضغط من أجل المشردين والمدنيين كانت تدعم قتلهم، وأمريكا الدولة المارقة تحاول توجيه إسرائيل لاتجاه معين من أجل التخطيط لقتل المدنيين.

وتابع: هناك عشرات الأبرياء يسقطون يوميا كشهداء بسبب جرائم إسرائيل وبايدن، الذي يعد شريك حقيقي لآلة الحرب الإسرائيلية، فهم يحاولون قدر الإمكان فتح آفاق مع الحكومة الإسرائيلية لتوجيه خطاب للرأي العام الأمريكي، لأنهم في حيرة من الشعب الأمريكي.

واستكمل: أن جو بايدن أصبح يخاطب الرأي العام في أمريكا ويخشى لخسارته من الانتخابات، وكل استطلاعات الرأي تقول أنه سيخسر الانتخابات الأمريكية، وهو منافق يتحدث إلى الإسرائيليين غير ما يتحدث به لأمريكا.