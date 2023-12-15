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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: الشخص المصاب بالسمنة أكثر عرضة لجلطة الرئة

حسام موافى
حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، تفاصيل “زرقان لون الدم” في الجسم، مشيرا إلى أن وظيفة الهيموجلوبين هي إزالة الأكسجين من الجسم؛ لعدم التداخل بين الخلايا حال الحاجة إليه.

وقال حسام موافي خلال تقديمه برنامج “ربي زدني علمًا”، المذاع على قناة صدى البلد، إن زرقان لون الدم، نوعين، إما من القلب؛ بسبب نقص الأكسجين أو سريان الدم ببطء في الأطراف، لافتا إلى أن لون اللسان والشفتين يحددان نوعية الزرقان.

 نقص حاد في الأكسجين

أضاف حسام موافي أن جلطة الرئة، تأتي بسبب نقص حاد في الأكسجين، وخلل في ضربات القلب، تحتاج أشعة مقطعية بالصبغة على الرئة، منوها بأن جلطات الرئة هي أساس تخصص الحالات الحرجة.

واختتم حديثه، أن الأكثر عرضة لجلطة الرئة هو المصاب بالسمنة أو المريض فترة زمنية طويلة، والالتزام الدائم للسرير، وقد تأتي للأشخاص الرياضيين، والتي تحتاج مسيلات دم وهو علاج سريع، موجها الطبيب بإعطاء العلاج للمريض حال الشك في الجلطة.

الأكسجين الهيموجلوبين الدكتور حسام موافي جلطة الرئة جلطات الرئة

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