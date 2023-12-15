هينفجر في الملعب.. إبراهيم فايق: الأهلي هيقدم مباراة عمره في حالة واحدة

علق الإعلامي إبراهيم فابق علي أداء الأهلي واتحاد جدة في مباراة اليوم بكأس العالم.

وكتب فايق، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “اكس”: “هقولك على حاجة.. الأهلي عنده أداء أفضل من كده.. ولو قدمه؛ هينفجر في الملعب وهيقدم مباراة عمره.. ورغم التقدم بهدف.. الأهلي لو لعب لعبُه؛ كان ممكن يقفل الشوط الأول متقدم 3”.

‏وتابع: “اتحاد جدة فريق خطر.. فرديا خطر.. بس ماقدمش كرة جماعية.. وخطوطه بعيدة.. ومفيش جملة حقيقية مكررة”.

‏وأضاف: “الشوط التاني.. محتاج تركيز كبير.. أكتر حاجة بتخوفني من الدقايق الأخيرة.. السرحان وتضييع الفرص السهلة”.