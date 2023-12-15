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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب الميراث.. إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بالعصي والشوم بأسيوط

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالعصي والشوم وقعت بين أبناء عمومة بقرية المشايعة بمركز الغنايم بسبب خلافات على الميراث بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم يفيد ورود بلاغ من مستشفى الغنايم المركزي بوصول كلا من " حازم . س . س " 18 عاما ، و " سحر. أ. م " 52 عاما،و " علي . ح .ع " 53 عاما ، و " يسري . ح . ع " 59 عاما ، مصابين .

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط مباحث المركز وتبين من المعاينة والفحص وقوع مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالعصي والشوم بين أبناء عمومة من عائلة " سعد " بسبب خلافات على الميراث نتج عنها إصابة 4 أشخاص، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة. 

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