حماس عن استشهاد سامر أبو دقة: كان شاهدا على جرائم العدو السادي

علقت حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، على استشهاد مصور قناة الجزيرة القطرية سامر أبو دقة، قائلة: “في جريمة حرب مروّعة، قتلت قوات الاحتلال الصهيوني مصوّر قناة الجزيرة سامر أبو دقة، وذلك بعد تركه ينزف في مدرسة فرحانة التي كان يغطي فيها عدوان وقصف الاحتلال على من فيها من نازحين، حيث رفض العدو المجرم السماح لسيارات الإسعاف بالاقتراب من المدرسة، رغم ما فيها من مصابين، ومن ضمنهم سامر أبو دقة، الذي تُرك ينزف لنحو 5 ساعات حتى لفظ أنفاسه، فكان شاهدا وشهيدا على جرائم العدو السادي”.

وتقدمت الحركة بأحر التعازي لذوي الشهيد ولعائلته ولقناة الجزيرة وللأسرة الصحفية في غزة.

كما دعت أيضا إلى محاسبة الكيان وقادته النازيين الجدد على ما يقترفوه من جرائم حرب فظيعة بحق الشعب الفلسطيني وبحق جميع الفئات المحمية قانونياً وفي مقدمتهم الصحفيين والأطقم الطبية والإنسانية.