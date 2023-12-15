اللي جاي أصعب.. نجم الأهلي السابق علق على فوزه ناديه أمام اتحاد جدة

علق إسلام الشاطر نجم الأهلي السابق، على فوز فريق الأهلي على اتحاد جدة السعودي في كأس العالم لأندية.

وكتب إسلام الشاطر، من خلال حسابه الشخصي على تطبيق “إكس”: “ألف ألف مبروك… اللي جاي صعب.. ربنا يكرمنا”.

ونجح إمام عاشور لاعب النادي الأهلي في تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي تجمع ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وانتهت مباراة الأهلي واتحاد جدة السعودي بفوز الأحمر بـ 3 أهداف مقابل هدف.