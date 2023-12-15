لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

أشاد إبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، بفوز النادي الأهلي علي اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

وكتب إبراهيم سعيد من خلال حسابه الشخصي اكس: “مبررروك للنادي الأهلي فخر الكرة المصرية والعربية والافريقية الفوز علي نادي الاتحاد السعودي ‏والصعود الي قبل النهائي في كأس العالم للأندية ‏ومبروك لرجال الأهلي ‏والجهاز الفني.. ‏مع الأهلي مفيش مستحيل”.



أحرز أهداف الأهلي علي معلول من ضربة جزاء في الشوط الأول، وعزز حسين الشحات تقدم الأهلي بالهدف الثاني، ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي تجمع ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.