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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وين كريم بنزيما.. تعلق مثير من احمد موسى بعد فوز الأهلي على الاتحاد

صدى البلد

أشاد الإعلامي أحمد موسي مقدم برنامج علي مسؤوليتي المذاع علي قناة صدى البلد، بفوز النادي الأهلي على اتحاد جدة في كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد موسي من خلال حسابه الشخصي اكس: “ربنا يكملها علي خير.. الأهلي يصنع المجد ويتقدم بثلاثية علي الاتحاد السعودي… وين كريم بنزيما وينه”.

أحرز أهداف الأهلي علي معلول من ضربة جزاء في الشوط الأول، وعزز حسين الشحات تقدم الأهلي بالهدف الثاني، ونجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الثالث للنادي الأهلي في مرمى اتحاد جدة السعودي، في المباراة التي تجمع ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب جوهرة، بمدينة الملك عبد الله الرياضية، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

 

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