عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المفتي: الأمانة حقَّقت الكثيرَ من الإنجازات منذ تأسيسها

المفتي
المفتي

توجَّه  الأستاذ الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- بأطيب التهاني إلى السادة المفتين والعلماء حول العالم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للإفتاء الذي يوافق الخامس عشر من ديسمبر من كل عام، مؤكدًا أن المفتين والعاملين في الحقل الإفتائي عليهم مسؤولية كبيرة في بيان صحيح الدين وضبط البوصلة الإفتائية من خلال الفتاوى المنضبطة التي تراعي الواقع ومستجدات العصر.


وأضاف فضيلة المفتي -في بيان له-اليوم الجمعة، أنَّ التغيرات المتسارعة التي تحدث من حولنا في مختلف المجالات والطفرة الكبيرة في المجالات العلمية والتكنولوجية جعلت القائمين بالإفتاء على مستوى العالم أمام تحديات كبيرة وغير مسبوقة تتطلب منهم أن يكونوا أكثر إدراكًا للواقع ولجوءًا إلى أهل الاختصاص لإبداء الرأي الشرعي في كافة النوازل والمستجدات التي أثَّرت في واقعنا تأثيرًا بالغًا.

وأكَّد مفتي الجمهورية ضرورة التشاور والتعاون بين كافة المؤسسات والهيئات الإفتائية من أجل استشراف المستقبل إفتائيًّا، وأن ينبذوا الخلافات الفقهية التي قد تؤدي بالأمة إلى الشقاق والفُرقة بدلًا من الوحدة والتماسك.


وقال فضيلة المفتي: إنَّ دار الإفتاء المصرية كانت حريصة طوال تاريخها العريق أن تكون مشتبكة مع مستجدات العصر ومتغيراته، وأن تتفاعل مع الواقع والأحداث المتسارعة حتى تقوم برسالتها وواجبها الشرعي بمنهجية علمية منضبطة ورؤية صحيحة مدركة للواقع بكافة جوانبه، بشكل مؤسسي يعتمد الأساليب الحديثة ويستفيد من التكنولوجيا في تقديم الخدمات الإفتائية وتصحيح المفاهيم.


وأشار مفتي الجمهورية إلى أنَّ دار الإفتاء عملت كذلك على جمع كلمة الإفتاء تحت مظلَّة جامعة هي الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، والتي أعلنت الدار عن تأسيسها يوم 15 ديسمبر 2015م، وهو اليوم الذي تم اختياره ليكون يومًا عالميًّا للإفتاء، وهي مظلَّةٌ، وإن كانت مصريةَ المنشأ؛ فهي أمميةُ التوجه عالميةُ البذل والعطاء، تعملُ على جمع الكلمة ولَمِّ الشمل وتوحيد الصف ونشر قِيَم الوسطية والاعتدال والتعايش السلمي والتسامح والعطاء المشترك والتعاون والانفتاح على الآخر وخدمة الإنسانية؛ كقيمٍ أصيلةٍ للأمة الإسلامية الواحدة؛ كادت الجماعاتُ المتطرفةُ تعمل على طمس هُويَّتها وتضييع قِيَمها لتحلَّ محلها أفكارٌ أخرى غريبةٌ عن القيم الأصيلة للإسلام الوسطي؛ مثل جاهلية المجتمع والحاكمية وحتمية الصدام... إلى غير ذلك من الأفكار التي لم يكن لها من تطبيقٍ عمليٍّ على أرض الواقع إلا التكفيرُ والقتلُ والاستحلالُ وبثُّ الفتن والعملُ على تمزيق وحدة الأمة.


وأوضح أنَّ الأمانة حقَّقت الكثيرَ من الإنجازات والنجاحات منذ تأسيسها وحتى اليوم، وأسهمت في تطوير العديد من دُور الفتوى في عدد من الدول، وأَوْلَتْ تدريب وتأهيل المفتين من مختلف دول العالم أهميةً كبيرة، فتخرج من برامجها التدريبية الكثير من المفتين من دول مختلفة، فضلًا عن الإصدارات المهمة، وعلى رأسها "المَعلمة المصرية للعلوم الإفتائية" التي وصل عدد مجلداتها إلى 90 مجلدًا تجمع بين صفحاتها مبادئ العملية الإفتائية وأركانها؛ وتدعم التطبيق الأمثل للإفتاء على المستوى المهاري والمؤسسي؛ ليكون «عِلم الإفتاء» قِسمًا مستقلًّا من علوم الشريعة في الكليات المعنية بدراساتها، جامعًا بين التنظير والتطبيق. كما تشتمل على جميع ما يتعلَّق بالعملية الإفتائية تعريفًا وتأسيسًا وبناءً علميًّا وبشريًّا وإدارةً؛ لتصبح المَعلمة بذلك مُرتكزًا صلبًا لجميع المعنيين بالفتوى وعلوم الإفتاء في العالم.


وأضاف فضيلته أن الأمانة كذلك أطلقت العديدَ من المنصات التعليمية والتدريبية، مثل منصة هداية، وتطبيق "فتوى برو" وهو تطبيقٌ إلكترونيُّ متعدد اللغات أُنشئ للتواصل مع الجاليات المسلمة -خاصة في الغرب- الناطقة باللغات الإنجليزية والفرنسية كمرحلة أولى ليكون بمنزلة المفتي المعتدلِ والمعين لهم على الحصول على الفتوى الرشيدة المرتبطة بالأصل والمتصلة بالعصر دون إفراط أو تفريط، فضلًا عن إطلاق منصة (IFatwa) وهي أول منصة رقمية لعلوم الفتوى، إعلامية وتحليلية وبحثية، تتعلَّق بالفتوى وتمثِّل بوصلة تحدِّد المعايير الصحيحة التي تحكم مجال "صنعة" الإفتاء.


واختتم المفتي بيانه بقوله: "إن هذه الإنجازات والجهود الكبيرة وغيرها كانت نتاجَ التعاون الجاد والتشاور مع مختلف دُور وهيئات الإفتاء حول العالم حيث توحَّدت الجهود وتبادلت الخبرات من أجل نفع البلاد والعباد"، مؤكدًا أن الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم ببركة وجهود أعضائها الكرام من العلماء والمفتين مستمرة في مسيرة العطاء وتطوير الحقل الإفتائي بكافة جوانبه وجمع كلمة الإفتاء وتوحيدها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي واتحاد جدة لحظة بلحظة على هذه القنوات

انخفاض أسعار السكر والبصل وزيادة المرتبات.. 3 أخبار سعيدة من الحكومة للمواطنين

3 قنوات مفتوحة وتعليق مدحت شلبي.. شاهد مباراة الأهلي واتحاد جدة بهذه الطريقة

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي واتحاد جدة والقنوات الناقلة لها

مفاجأة مدوية.. نجم الأهلي السابق يوقع رسميا لـ الزمالك سرا .. تفاصيل

جدة حمراء .. الأهلي يضرب الاتحاد بثلاثية في عقر داره بكأس العالم للأندية

قرار عاجل من الزمالك بعد الهزيمة أمام المصري البورسعيدي

إذاعة مباراة الأهلي واتحاد جدة على القنوات المفتوحة؟.. الحقيقة والتفاصيل والترددات

ترشيحاتنا

كأس العالم للأندية| لاعبو فريق الأهلي يحتفلون مع الجماهير

بعد ثلاثية الاتحاد| الأهلي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية لمواجهة فلومنينسي البرازيلي

هرم مصر الرابع| هذا موعد افتتاح المتحف الكبير.. و50 ألف قطعة أثرية تستعد للظهور

لاعيبه رجالة.. رد فعل مفاجئ من خالد الغندور عن فوز الأهلي على اتحاد جدة

ضياء رشوان: 89 صحفيا استشهدوا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة

بعد قتل جنوده لهم.. نتنياهو ينعى 3 رهائن إسرائيليين في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مهرجان الجونة السينمائي.. محمد شاهين ونسرين طافش في عرض الفيلم الفلسطيني الأستاذ

يتخطى 30 ألف جنيه.. سعر فستان بوسي شلبي يثير الجدل

بالأحمر.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بعد عرض الزواج عليها بلبنان.. إطلالات أثارت الجدل للمذيعة لينة الطهطاوى ..شاهد

فيديو

رحيل رئيس نادي النصر .. سر وفاة عمرو عبد الحق المفاجئ

عزل ميناء تل أبيب .. المقـاومة تدك قوات الاحـتـلال بقذائق الهاون

كاملة المرافق.. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة بالمحافظات

أسماء أبو اليزيد تحتفل بزفافها في القلعة.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

اﻟﻤﺰﻳﺪ