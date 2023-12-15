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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأوراق المطلوبة للترشح لمنصب عميد كلية سياسة واقتصاد

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 14 يناير وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى رقم 2863 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية .

وأوضحت جامعة القاهرة أن الطلبات تقدم باليد من أصل و5 نسخ مرفق بها المستندات المطلوبة بالإدارة المركزية لشئون قطاع مكتب رئيس الجامعة من الساعة 10 صباحًا حتى الثانية بعد الظهر.

الأوراق المطلوبة للترشح

1- طلب الترشح لمنصب عميد الكلية ويتم الحصول عليه من اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات.

2- خطة العمل الخاصة بالترشح "أوجه القصور وطرق الإصلاح ومقترحات التنمية والتطوير بالكلية".

3- السيرة الذاتية للمترشح باللغة العربية وما يؤيدها.

4- عدد 4 بيانات حالة وظيفية من الكلية. 

5- عدد 4 صور بطاقة الرقم القومى"سارية".

6- عدد 2 صورة شخصية حديثة.

7 - تقديم كل ما سبق من أوراق على فلاشات أو اسطوانات مدمجة

8- نسخة من السيرة الذاتية مختصرة بالعربى. 
 

جامعة القاهرة عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية منصب عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية

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