الأهلي خطر طالما حضر.. تصريح جريء من الإعلامي يعقوب السعدي بعد هزيمة اتحاد جدة

أشاد الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي، بفوز النادي الأهلي على فريق اتحاد جدة السعودي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

وكتب السعدي، عبر حسابه الشخصي بمنصة “إكس”: “إنه الأهلي العالمي، سيد الكرة في إفريقيا وفي المنطقة العربية.. بطل القرن بلا منازع .. في البطولات العالمية لا تراهن على سواه.. لا يعنيه المنافسين كبار أو صغار.. هو شلال هادر جبار.. الأهلي خطر طالما حضر".

<p lang="ar" dir="rtl">إنه الأهلي العالمي، سيد الكرة في افريقيا وفي المنطقة العربيةبطل القرن بلا منازع .. في البطولات العالمية لا تراهن على سواه .. لا يعنيه المنافسين كبار أو صغار .. هو شلال هادر جبار .. الأهلي خطر طالما حضر <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/ajmNSkPewD">pic.twitter.com/ajmNSkPewD</a></p>— يعقوب السعدي 🇦🇪 (@Yakoob_alsaadi) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/Yakoob_alsaadi/status/1735750726129730021?ref_src=twsrc%5Etfw">December 15, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>" src="<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="ar" dir="rtl">إنه الأهلي العالمي، سيد الكرة في افريقيا وفي المنطقة العربيةبطل القرن بلا منازع .. في البطولات العالمية لا تراهن على سواه .. لا يعنيه المنافسين كبار أو صغار .. هو شلال هادر جبار .. الأهلي خطر طالما حضر <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://t.co/ajmNSkPewD">pic.twitter.com/ajmNSkPewD</a></p>— يعقوب السعدي 🇦🇪 (@Yakoob_alsaadi) <a rel="nofollow" target="_blank" href="https://twitter.com/Yakoob_alsaadi/status/1735750726129730021?ref_src=twsrc%5Etfw">December 15, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>">

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كتابة الأرقام التاريخية، بعد الفوز على اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في ربع نهائي كأس العالم للأندية وحجز بطاقة الوصول إلى نصف نهائي البطولة.

ووصل الأهلي إلى الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخ البطولة، ويعزز رقمه القياسي العالمي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولاً لنصف النهائي في مونديال الأندية.

وسبق أن تأهل نادي الهلال السعودي ثلاث مرات، ومرتين لكل من كلوب أمريكا وباتشوكا ومونتيري من المكسيك وكاشيما انتلرز الياباني وجوانجزو إيفرجراند الصيني.

وتقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل هدف اتحاد جدة كريم بنزيما.