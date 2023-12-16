خبار التعليم| فرصة للحصول على منح جديدة للدراسة خارج مصر.. انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بجامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.



اليوم.. انطلاق مؤتمر مشروع الاقتصاد الأخضر بجامعة عين شمس

ينطلق اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 مؤتمر مشروع "الاقتصاد الاخضر "Green Economy Hub" بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس (ASU-iHub) بالتعاون مع مركز ريادة الأعمال بجامعة برلين التقنية بألمانيا (TU Berlin) والممول من الوكالة الالمانية للتبادل الثقافى ووزارة التعليم و البحث العلمى بألمانيا، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك تحت إشراف الدكتور عادل الصباغ المدير العام لمركز الابتكار وريادة الأعمال، الدكتوروئام محمود المدير التنفيذي لمركز الابتكار و ريادة الأعمال و الدكتور احمد العوضى مدير مركز الاستدامة بجامعة عين شمس.

غدا .. دار علوم القاهرة تنظم معرض ملابس للطلاب

أعلنت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة القاهرة، عن إقامة معرض ملابس للطلاب في كلية دار العلوم، وذلك يوم الأحد 17 ديسمبر 2023 يستمر لمدة 3 أيام .

فرصة للحصول على منح جديدة للدراسة خارج مصر .. تفاصيل

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحً لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر.