أسعار الذهب اليوم السبت 16-12-2023

واصلت أسعار الذهب الصعود خلال تعاملات اليوم السبت 16-12-2023 ليصل سعر أونصة الذهب عالميا لمستويات 2030 دولارا ويسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت نحو 2890 جنيها، فيما قفز سعر الجنيه الذهب لمستوى تاريخي عند 23,120 جنيه.

طرق الاستثمار في الذهب

1- شراء الذهب الفعلي: يمكن للمستثمرين شراء الذهب الفعلي في صورة عملات أو أوزان أو مجوهرات، ويتميز هذا النوع من الاستثمار بالسهولة والبساطة، حيث يمكن للمستثمرين شراء الذهب من الأسواق المحلية أو العالمية.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

عيار 24 بيع 3,280 شراء 3,303

2- شراء الذهب عبر الأسهم: يمكن للمستثمرين شراء الأسهم في شركات التعدين والتنقيب عن الذهب، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر شيوعاً للاستثمار في الذهب، حيث يمكن للمستثمرين الاستفادة من الارتفاع في أسعار الذهب والحصول على عوائد مرتفعة.

سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم

عيار 22 بيع 3,007 شراء 3,028

3- شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر الصناديق المتداولة، حيث تتيح هذه الصناديق للمستثمرين الحصول على ملكية الذهب دون الحاجة إلى شراءه فعلياً، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر سهولة وراحة للاستثمار في الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21 بيع 2,870 شراء 2,890

4- شراء الذهب عبر العقود الآجلة: يمكن للمستثمرين شراء الذهب عبر العقود الآجلة، حيث يتم الاتفاق على شراء الذهب في وقت محدد في المستقبل، وهذا يعتبر أحد الطرق الأكثر خطورة للاستثمار في الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

عيار 18 بيع 2,460 شراء 2,477

يمكن للاستثمار في الذهب أن يكون طريقاً جيداً لتحقيق عوائد مرتفعة وتنويع المحفظة الاستثمارية، ويمكن للمستثمرين استخدام العديد من الطرق المختلفة للاستثمار في الذهب، ولكن يجب على المستثمرين أن يفهموا المخاطر المرتبطة بكل طريقة من هذه الطرق واتخاذ القرار الصحيح بناءً على أهدافهم الاستثمارية ومستوى المخاطرة الذي يمكنهم تحمله.

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم

عيار 14 بيع 1,913 شراء 1,927

فوائد الاستثمار في الذهب

1- الحفاظ على القيمة: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، حيث يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم

عيار 12 بيع 1,634 شراء 1,646

2- تنويع المحفظة الاستثمارية: يعتبر الذهب واحداً من أفضل الأصول الاستثمارية التي يمكن للمستثمرين استخدامها لتنويع محفظتهم الاستثمارية، حيث يمكن للمستثمرين توزيع أموالهم بين الأسهم والسندات والعقارات والذهب، وهذا يساعد على تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمار.

سعر أونصة الذهب عيار 24 اليوم

الاونصة بيع 101,653 شراء 102,363

3- الحماية من التضخم: يمكن للاستثمار في الذهب أن يحمي المستثمرين من التضخم، حيث يتمتع الذهب بالقدرة على الحفاظ على قيمته في ظل التضخم، وهذا يعني أنه يمكن للمستثمرين الحصول على عوائد مرتفعة من خلال الاستثمار في الذهب في حالة حدوث التضخم.

سعر الجنيه الذهب عيار 21 اليوم

الجنيه الذهب بيع 22,960 شراء 23,120

4- الاستخدام في الصناعة: يتم استخدام الذهب في العديد من الصناعات مثل الصناعات الإلكترونية والطبية والمجوهرات، وهذا يعني أن الطلب على الذهب سيستمر على المدى الطويل.

سعر كيلو الذهب عيار 24 اليوم

الكيلو بيع 3,268,571 شراء 3,291,429

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى لها في أسبوع، الخميس، حيث انخفض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة بعد أن أشار مجلس الفيدرالي إلى نهاية دورة تشديد السياسة النقدية ورفع سعر الفائدة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1٪ عند 2046.69 دولار للأونصة اعتبارا من الساعة 14:46 بتوقيت جرينتش، بعد ارتفاعه بنسبة 2.4٪ أمس الأربعاء.

وقفزت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 3.2٪ إلى 2061.60 دولار.

وانخفاض أسعار الفائدة يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا ويثقل كاهل الدولار، مما يجعل الذهب أرخص للمستثمرين الذين يحملون عملات أخرى.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر، في حين انخفض العائد القياسي الأمريكي لأجل 10 سنوات إلى أدنى مستوى له منذ أواخر يوليو.