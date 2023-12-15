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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مكشوف ومزين باللؤلؤ| فستان إنجي كيوان يتخطى 90 ألف جنيه بمهرجان الجونة

أنجي كيوان
أنجي كيوان

حرصت الفنانة إنجي كيوان على مشاركة متابعيها صورا لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وذلك خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السادسة، حيث ظهرت بإطلالة جذابة وجريئة.

 

سعر فستان إنجي كيوان في مهرجان الجونة السينمائي

 

وارتدت إنجي كيوان، فستانا طويل بذيل طويل من الحرير باللون الأسود وبتصميم مكشوف من منطقة الصدر، ومن الظهر مرصع باللؤلؤ.

 

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وكان فستان إنجي كيوان من تصميم دار Givenchy، ووصل سعره إلى 2994 دولار، أي ما يعادل 93 ألف جنيه.

 

وقامت إنجي كيوان بلم خصلات شعرها إلى الأعلى على شكل “كحكة” بتسريحة إنسابية وناعمة، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

وأكملت إنجي كيوان إطلالتها ببعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بإختيار أحمر شفاه باللون الكشميري الفاتح، مع الكحل الأسود والماسكرا، والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية، وهو ما أبرز من لون بشرتها بشكل كبير.

 

وتزينت إنجي كيوان ببعض المجوهرات، فأخترات عقد من اللؤلؤ الضخم، مع قرطين ناعمين باللون الفضي، واختارت جوانتي من الجلد ارتدته على يديها.

إنجي كيوان
إنجي كيوان
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