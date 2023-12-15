استشاري تخطيط عمراني: التخلص من المناطق الخطرة أولوية للدولة.. فيديو

قال الدكتور سعيد حسانين، استشاري التخطيط العمراني، إنه كان للدولة أكثر من محور في معالجة أزمة العمران، مشيرًا إلى أنه كانت هناك أولويات للتخلص من المناطق التي كانت تعتبر خطرًا على الحياة أو الصحة، وتؤثر على الإنسان من الناحية النفسية، نظرًا لعدم الاستقرار كوجود حيازات غير مستقرة، ووضع اليد المنتشر في كثير من الأحيان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «كانت هناك بعض المناطق تعتبر غير آمنة، ويتعرض ساكنوها لمخاطر تكاد تصل إلى فقدان حياتهم أو تضرر الصحة بشكل جسيم».

وتابع: «خلال العشر سنوات الماضية، وضعت الدولة خطة بحيث أنها تتخلص من هذه المناطق على مخططين أساسيين، الأول وهو عملية التجديد للمناطق التي كانت موبوءة بالكامل وخطورتها عالية مثل منطقة تل العقارب أو بطن البقرة أو بعض المناطق في الفسطاط، وبالتالي كان لابد من عملية التجديد الحضري الشامل، وكانت هناك مشكلة أخرى في هذا الأمر، أن هذه المناطق تعتبر قريبة من العمران الأثري والمناطق ذات القيمة».

وأكمل: «في منطقة تل العقارب تم بناء نحو 180 وحدة سكنية، بالإضافة إلى الخدمات، وتم بناء مناطق كاملة تشمل العديد من الخدمات، بالإضافة إلى الفندق والحديقة في منطقة الفسطاط، وتم عمل نماذج سكنية عالية المستوى تفيد المواطنيين الموجودين في تلك المناطق، وكان يتم تعويض المواطنين بوحدة جديدة شاملة».