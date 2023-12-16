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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد سليمان: الدورة الودية في الإمارات أفضل إعداد للزمالك

الزمالك
الزمالك

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الدورة الودية في الإمارات، ستكون أفضل إعداد للقلعة البيضاء خلال فترة التوقف الدولي.

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وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "أندية الاتفاق السعودي وأم صلال القطري والوحدة الإماراتي ستشارك في الدورة، والتي ستكون احتكاكا قويا لنادي الزمالك".

وأضاف: "اسم نادي الزمالك وشعبيته كبيرة للغاية في الوطن العربي، وستكون هناك دورة ودية أخرى في الإماراتي خلال فترة التوقف الدولي".

وتابع عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شعبية القلعة البيضاء في الدول العربية طاغية، مضيفا: "الزمالك سيستفيد من الناحية الفنية في الدورة الودية بالإمارات بسبب الأندية المشاركة والتى لها أسماء ومنها أيضا الرجاء المغربي وأهلي جدة وبطل الصين".

واختتم أحمد سليمان حديثه قائلا: "مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب كان يرى أنه من الضروري أن يعود النادي للتواجد بقوة في المنطقة العربية

الزمالك

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