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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شعبية الزمالك في الدول العربية طاغية.. أحمد سليمان يفجر مفاجأة بشأن كأس الرابطة

احمد سليمان
احمد سليمان

أكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن شعبية القلعة البيضاء في الدول العربية طاغية .

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وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "الزمالك سيستفيد من الناحية الفنية في الدورة الودية بالإمارات بسبب الأندية المشاركة والتى لها أسماء ومنها أيضا الرجاء المغربي وأهلي جدة وبطل الصين".

وأضاف: "مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب كان يرى أنه من الضروري أن يعود النادي للتواجد بقوة في المنطقة العربية".

وأكد أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن هناك تنسيق مع عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة من أجل بطولة كأس الرابطة.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي محمد أبو العلا، المذاع على قناة الزمالك: "إذا اتفقت مواعيد بطولة كأس الرابطة مع الدورة الودية للزمالك سنشارك بمجموعة من قطاع الناشئين وذلك لكي يكتسبوا المزيد من الخبرات".

وأضاف: "النتائج في كأس الرابطة لا تهمنا ولكن ما يهمنا هو الوقوف على الأداء ومستوى اللاعبين الناشئين".

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