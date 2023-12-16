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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مايا مرسي: نائبات الإخوان الإرهابية طلبن الخروج من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة.. فيديو

مايا مرسي
مايا مرسي

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إن نائبات جماعة الإخوان الإرهابية في برلمان 2012 طلبن مني الخروج من كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة.

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وأضافت الدكتورة مايا مرسي، خلال لقائها ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news: "أتذكر أنني ذهبت إلى البرلمان كمسؤولة أممية، أدار الرجال الكراسي، رافضين الجلوس معنا، على الرغم من أنهم هم من عزمونا، معقبة:" كان هذا موقف خطير، ودلالة المشهد نفسه في غاية الرعب".

 

وأوضحت أن نائبات جماعة الإخوان الإرهابية في برلمان 2012 كان لديهن الرغبة في إلغاء المجلس القومي للمرأة وتحويل رئاسته لمنصب استشاري.

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